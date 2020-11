Raluca Pastrama, marturisiri dureroase inainte de anuntul divortului

Inainte ca Pepe sa faca anuntul divortului, Raluca Pastrama a facut cateva marturisiri dureroase in cadrul unui interviu in emisiunea #BARonline, lansată pe YouTube de sotul sau.„Aș avea multe de spus. În toți anii ăștia și eu am avut multe lucruri pe care le-am ținut așa sufocate în sufletul meu. Aș fi vrut de multe ori să vorbesc și să mă descarc.Să-mi deschid sufletul și să vorbesc cu oamenii. Mi-aș fi dorit să mă cunoască oamenii mai mult decât așa, prin prisma unor poze. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le împart. Sunt un om cu multe idei și cu multă imaginație. Îmi place să vorbesc. Sunt un om super deschis și cu vorbele la mine întotdeauna. Am avut așa un trac din cauza celor întâmplate la începutul relației mele cu Pepe și nu doar la început. Au fost ani de zile în care presa m-a tocat și am simțit nevoia să mă închid în mine.De-asta niciodată nu am vrut să dau nici interviuri și mi-a fost cumva frică să răspund, pentru că întotdeauna cuvintele îmi erau răstălmăcite. Am zis că mai bine tac, ca să fiu în siguranță și să nu mai stau să mă supăr când începe lumea să mă judece pentru ce spun”.