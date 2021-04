Raluca Pastrama, primele dezvaluiri despre divortul de Pepe

Pozau mereu in familia perfecta si fericita, in special pe retelele de socializare. Din pacate, la finalul anului trecut, Pepe a facut un anunt care a uimit pe toata lumea: divortul de Raluca.Desi toata lumea spera sa fie doar o gluma, cei doi si-au spus adio si au decis sa ramana intr-o relatie de prietenie pentru a-si creste impreuna cele doua fetite. Artistul a marturisit ca Raluca este a fost cea care si-a dorit separarea, iar divortul se va face pe cale amiabila, insa chiar inainte sa depuna actele la notar, Pepe ar fi aflat ca sotia lui are, de fapt, o alta relatie si chiar ar fi petrecut un weekend la munte cu noul iubit si mai multi prieteni.In ciuda tuturor acestor informatii, Raluca si Pepe au decis sa faca pace si sa isi vada in continuare de viata, fiecare pe drumul sau. La randul sau, Raluca a marturisit ca viata ei nu a fost deloc una usoara din momentul in care si-a oficializat relatia cu Pepe. Ea a dezvaluit ca in perioada in care era insarcinata cu Maria, prima fetita a cuplului, a trecut prin momente dificile."Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și stai să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic. (…) Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine.Nu mi-aș fi dorit niciodată să ajung la divorț. În familia noastră nu s-a pomenit așa ceva.(…) Lumea judecă indiferent ce-ar fi. Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate. (…) Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă. Nu ai cum să judeci fără să știi. Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa", a povestit fosta soție a lui Pepe.