Raluca, prima reactie despre divortul de Pepe: "Nu exista decat doi vinovati"

Chiar si dupa ce a fost acuzata de infidelitate, Raluca nu a dorit sa dea nicio declaratie presei. In momentul in care tatal acesteia a fost implicat in tot felul de zvonuri, aceasta a rabufnit.„Nu vreau ca tata sa mai fie amestecat în divorțul meu! Mâine- poimâine o sa aflu ca a fost vina mamei. Nu exista decât doi vinovaţi în aceasta chestiune, eu şi Pepe!”, a declarat Raluca Pastrama pentru impact.ro.Este pentru prima data când soția lui Pepe reacționeaza în fața presei pe acest subiect. Pepe divorțeaza de Raluca, dupa 8 ani de casnicie! Cei doi au 8 ani de relație și doua fetițe superbe, însa au decis ca drumurile lor se vor desparți aici. Cea care a decis sa puna capat casniciei a fost Raluca. Potrivit zvonurilor aparute in presa, Raluca ar avea deja o alta relatie si si-ar dori cat mai repede divortul. Ea s-ar iubi cu un tanar arab, cu care ar fi avut o escapada la munte, imediat ce Pepe a anuntat divortul.