Raluca Turcan, transformata radical de operatiile estetice. Cum arata la debutul sau in politica

Oana Roman s-a simtit rau de cateva zile si a decis sa mearga la spital pentru investigatii, dat fiind istoricul sau medical. Speriata, Oana a mers de urgenta la spital si a facut un set de analize. Medicii i-au pus un diagnostic crunt. Se pare ca vedeta are probleme cu glanda tiroida.

Costi Ionita si-a schimbat radical viata. Celebrul artist este acum vegan si spune ca se simte mult mai bine decat a optat pentru acest regim alimentar. In plus, si mama artistului, in varsta de 77 de ani a trecut la veganism. "Sunt vegan. Dacă aș prinde un pește, aș face