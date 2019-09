Ramona Badescu va fi mama la 50 de ani

In timpul consultatiei, doctorul a anuntat-o ca este deja insarcinata. In aceasta luna, vedeta va aduce pe lume un baietel.„Trăiesc o emoţie enormă, dar şi o frică şi o responsabilitate, pentru că nu peste mult timp voi naşte, aşa că încă citesc despre sfaturile care li se dau mămicilor după naştere. Este lucrul cel mai frumos care cred că i se poate întâmpla unei femei, confirmarea deplină a vieţii sale, de a deveni mamă. Tot ce mi se întâmplă trăiesc la maximum, râd mai mult, plâng mai mult, tot ceea ce mă înconjoară e un carusel de emoţii”, a spus Ramona Bădescu pentru Ok!Magazine."Chiar daca am 50 de ani ca varsta anagrafica, ca varsta biologica am vreo 32, asa cum arata analizele, pentru ca nu am facut niciodata excese si am avut o viata sanatoasa. Eu si iubitul meu luasem hotararea ca, in luna ianuarie, sa recurgem la fertilizare, dar cand m-am dus sa incep procedura, cu toate analizele, doctorul meu ginecolog m-a privit cu un suras enorm si m-a surprins spunandu-mi ca eram deja insarcinata in doua saptamani," a mai spus Ramona Badescu.Cât despre partenerul ei de viață, Ramona Bădescu nu i-a divulgat, încă, identitatea.„Am trăit pentru prima oară în viaţa mea o iubire intensă, o iubire magică, aşa cum nu am simţit niciodată până acum pentru o persoană unică, aşa cum este el, dar care nu are nicio legătură cu lumea showbiz-ului.Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment desfăşurat la Roma, iar prima întâlnire a fost dezastruoasă, un eşec, pentru că ţin minte că era vară, el era îmbrăcat într-un costum albastru deschis, care m-a şocat, iar prezenţa şi personalitea lui puternice mi-au lăsat impresia că ar fi un om foarte sigur şi plin de el. Am vorbit atunci, nu mai mult de câteva minute, după care ne-am salutat cordial“, a explicat vedeta, potrivit sursei citate.