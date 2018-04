Raspunsul Administratiei Prezidentiale la propunerea de decorare a Ionelei Prodan

Anamaria Prodan a marturisit apropiatilor ca ultima dorinta a mamei sale a fost sa fie decorata de catre presedintele Romaniei.Administratia Prezidentiala a oferit, miercuri, mai multe precizari cu privire la propunerea de decorare a regretatei artiste.a precizat Codrin Stefanescu la un post TV.Intr-un comunicat transmis miercuri, Administratia Prezidentiala precizeaza ca Ministerul Culturii a transmis pe 18 martie o propunere de decoarare post-mortem a Ionelei Prodan cu Ordinul "Meritul Cultural", care este analizata de catre Cancelaria Ordinelor.Presedintia mai precizeaza ca statul roman a recunoscut meritele Ionelei Prodan, care a fost distinsa deja in anul 2004 cu Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Comandor, categoria F – „Promovarea culturii”, „pentru contributiile deosebite in promovarea culturii si civilizatiei romanesti, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atat in tara, cat si peste hotare” (Decretul nr. 38/2004).De asemenea, in anul 2002, Ionela Prodan a fost decorata pentru servicii exceptionale aduse tarii cu Crucea Naţionala „Serviciul Credincios”, Clasa a III-a, „pentru crearea şi transmiterea cu talent si daruire a unor opere literare semnificative pentru civilizatia romaneasca şi universala” (Decretul nr. 977/2002), cea mai inalta distinctie care ii putea fi conferita.