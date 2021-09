Rasturnare de situatie in cazul mortii mezzosopranei Maria Mascsim Nicoara. Caderea pe scari nu se confirma

Tragedia s-a produs in noaptea dintre 9 și 10 mai 2020, iar din primăvară, dosarul de omor a fost clasat din lipsă de probe, chiar din luna aprilie 2021. Pentru ca in tara nu au gasit nicio rezolvare, rudele artistei au apelat la serviciile mai multor consultanti pentru a afla ce s-a intamplat cu exactitate in acea noapte. Au fost cerute mai multe expertize extrajudiciare pentru a se descoperi daca intr-adevar artista a cazut pe scari in acea noapte.Sora artistei a consultat mai mulți experțil interni și externi pe marginea cazului, care sunt unanime în a afirma că fracturile și hemoragiile suferite au fost determinate de episoade de o violență extrem de mare."Am știut din prima clipă, de când am văzut fotografiile surorii mele de după așa-numitul «accident casnic», că nu putea ajunge într-o asemenea stare printr-o simplă cădere pe scări. Și intuiția nu m-a înșelat niciodată. O confirmare în plus despre violența la care a fost supusă mi-a venit când am adus-o acasă la noi și am văzut urmările așa-numitului «accident casnic», infirmitățile pe care le avea (pareză, afazie, afagie etc.), dar și teroarea din privirea ei, însoțită de un tremur aproape permanent, a spus Elena Hereș, sora mezzosopranei, potrivit BZI.Mai multe experti din tara, cat si din strainatate au analizat cu atenție detaliile acestui caz misterios. Aceștia au constatat că o parte dintre rănile aflate pe trupul mezzosopranei nu s-ar fi produs in urma caderii pe scari.„Lipsa loviturilor pe părțile proeminente, lipsa vânătăilor pe suprafețe mari pe corp de la contactul cu scările, loviturile situate bilateral și multe alte amănunte pe care le vom prezenta în instanță arată un lucru cert: nu a fost o cădere pe scări!Am întrebat specialiștii: Atunci ce a fost?. Și, după măsurători, comparații, cercetări de ultimă oră în domeniu, specialiștii au concluzionat: a fost violență! Gravitatea, amplasarea și urmările fracturilor demonstrează clar că au existat mai multe episoade de agresiune foarte violentă în acea noapte!”, a mai spus sora artistei.