Rasturnare de situatie! Israela Vodovoz si Liviu nu au divortat. Cui raman cele 50 de milioane de euro

Desi s-a spus ca Israela a lasat un testament prin care isi imparte averea intre sotul sau cu aproape 30 de ani mai tanar si cei doi copiii, se pare ca lucrurile sunt mult mai complicate in realitate in ceea ce priveste mostenirea. Potrivit noilor informatii, Israla si Liviu nu au divortat, iar mostenitorul legal al averii este sotul ei. Israela a intentat divort in februarie 2017, insa niciunul dintre cei doi soti nu s-a prezentat la divort. Dupa doua amanari, judecatorul a decis sa suspende cauza pentru ca nici una dintre parti nu s-a prezentat la strigarea cauzei.Israela Vodovoz avea o avere impresionanta. In 2014, ea vorbea despre 50 milioane euro, valoare pe care urma sa o treaca in testament. Liviu Arteni a fost dat disparut de mai multa vreme. In urma cu cateva zile insa acesta a aparut, insa are aceleasi mari probleme cu alcoolul.