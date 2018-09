Razvan Botezatu a avut 130 de kilograme. Incredibil cum arata atunci

Pur si simplu era imens si a marturisit ca ii placea foarte mult sa manance si nu se putea abtinea. In momentul in care a mai inaintat in varsta insa si a inceput sa aiba contact cu rautatile oamenilor din jur, Razvan a decis sa slabeasca. A urmat un regim draconic, care i-a pus insa santatea in pericol., a spus Răzvan.