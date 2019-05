Razvan Ciobanu consumase 5 tipuri de droguri inainte de accident. Luase masina fara sa ceara voie

Noi detalii ies la iveala despre ce a facut Razvan Ciobanu inainte de tragicul accident in care si-a pierdut viata. Acesta plecase la mare de doua zile si nu dormise deloc in acest timp. Fusese invitat la un festival de muzica electronica de prietenul sau Cercel, care a platit intreaga nota

Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata in urma unui accident rutier. Expertii auto spun ca acesta a facut o greseala imensa in momentul in care s-a urcat la volan, iar asta l-a costat viata. Celebrul pilot Titi Aur a analizat modul in care s-a produs accidentul si a declarat