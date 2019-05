Razvan Ciobanu, resuscitat de iubit timp de o ora si jumatate

Creatorul de moda Razvan Ciobanu, care s-a stins din viata pe 29 aprilie, a doua zi de Pasti, avea mari probleme cu drogurile. Jurnalista Mara Banica a marturisit ca in urma cu 10 ani, creatorul de moda a fost resuscitat de fostul sau iubit timp de o ora si jumatate dupa ce consumase substante interzise.”, a declarat Mara Bănică la Antena 1.Manevrele de resuscitare în cazul unei persoane care a luat o supradoză de droguri sunt asemănătoare resuscitărilor normale, dar având în vedere gradul de intoxicație, acestea se pot prelungi la ore bune. Pacientul care a consumat droguri este așezat pe o parte, într-o poziție similară cu cea de somn.Potrivit informatiilor, in ziua in care si-a pierdut viata, Ravzan Ciobanu consumase droguri. Medicii legisti au gasit in sange 5 tipuri de droguri puternice, printre care si cocaina.