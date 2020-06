Articole recomandate

Razvan Simion a confirmat despartirea de Lidia Buble Dupa saptamani de zvonuri, Razvan Simion a confirmat despartirea de Lidia Buble. Prezentatorul TV a facut marturisirea pe contul sau de Instagram, unde a publicat un mesaj emotionant despre separarea de artista. „O noua calatorie... Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai

Bodo, solistul trupei Proconsul, a suferit un infarct Bodo, solistul trupei Proconsul, a marturisit ca a suferit un infarct in urma cu trei saptamani. „M-am simțit rău acum vreo trei săpătămâni. Am suferit un infarct miocardic acut. L-am dus pe picioare două zile jumătate. Am fost operat de

VIDEO Vloggerita celebra din Romania, batuta crunt in strada cu o bara de metal Bianca Adam, o cunoscuta vloggerita din Romania, cunoscuta drept Tequila, care are 1,6 milioane de urmatori pe Youtube, a povestit cum ea si iubitul sau au fost batuti in plina strada un de dezvoltator imobiliar cu o bara de metal. Vloggerita a depus plangere la politie, iar in certificatul

De ce boala sufera Elena Ionescu, castigatoarea Survivor Desi foarte multi concurenti au slabit in cadrul concursului, Elena Ionescu s-a ingrasat in perioada petrecuta in Republica Dominicana. Vedeta a tinut insa sa precizeze ca nu din cauza faptul ca a mancat mai mult in aceasta perioada, ci din cauza unei dereglari hormonale grave. Castigatoarea