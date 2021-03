Reactia Gabrielei Cristea dupa ce Maria Constantin a spus ca este "grasa" si "rea"

"A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț… îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui, eu nu știu mai multe. Nu ar fi neapărat un defect „supraponderală'. Am văzut niște filmări recente și am văzut că a luat ceva în greutate, dar asta nu e de judecat, are deja doi copii', a spus Maria Constantin la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.Gabrieala Cristea nu a parut deloc afectata de jignirile Mariei Constantin si a replicat ca nu i intereseaza ce spun altii la adresa ei.„Mă interesează atât de puțin încât….Nu am avut curiozitatea să ascult, nu am avut răbdarea și nici timpul necesar. Nu este nici prima, și nici ultima care o să mai facă treaba asta. Noi avem alte preocupări. Noi avem o viață mișto. Este departe de mine.Este o chestie de trecut, nici nu mai țin minte că mi s-a întâmplat așa ceva în viața asta. Nu mă mai sperie treaba asta. Eu nici nu o cunosc pe doamna. Nu mi-am permis niciodată să spun ceva urât la adresa cuiva”, adeclarat Gabriela Cristea la „Xtra Night Show”.