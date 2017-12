Regele Mihai inmormantat cu scandal. Va fi ingropat pe intuneric

Acestia au hotarat ca regele Mihai sa fie ingropat dupa apusul soarelui, nu va fi ingropat in uniforma si nici nu se va aduce un tun, asa cum se face in aceste cazuri.Stefan Dumitrache, directorul Muzeului Curtea de Arges, a declarat pentru publicatia Profit ca, parerea sa este ca membrii Casei Regale arata, prin acest program, lipsa de respect fata de Regele Mihai., a declarat Stefan Dumitrache. Pe langa toate acestea, se pare ca nici normele religioase nu vor fi respectata, deoarece regele Mihai va fi inmormantat la ora 16.30, cand afara este deja intuneric, iar soarele a apus. Conform traditiei ortodoxe, inmormantarile se fac pana la apusul soarelui, astfel incat sicriul sa fie bagat in cripta pe lumina, noteaza wowbiz.ro.Regele Mihai a murit pe 5 decembrie, la locuinta sa din Elvetia. Sicriul cu trupul neinsufletit ca fi adus in Romania pe 13 decembrie, la ora 11 si va fi inmormantat abia sambata, pe 16 decembrie, la Curtea de Arges.