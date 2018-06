Regina Elisabeta a II-a a fost operata de urgenta

Roxana Ciuhulescu are o noua viata si este extrem de fericita de cand a divortat. Realizatoarea TV si-a refacut viata si asteapta cel de-al doilea copil. Vedeta spune ca nu a mai pastrat niciun fel de relatie cu fostul sau si nu isi mai vorbesc deloc. Cei doi se afla in proces de partaj.

Meghan Markle a avut o noua aparitie in calitate de membru al familiei regale. Ducesa de Sussex si sotul sau, printul Harry, au participat la parada data in cinstea zilei de nastere a reginei Elisabeta. Meghan si-a mentinut stilul si a ales pentru acest eveniment o rochie cu umerii goi, roz pal.

Gabriela Cristea a anuntat ca in toamna va face si nunta cu Tavi Clonda. Cei doi s-au cununat civil si isi doresc sa isi uneasca destinele si in fata lui Dumnezeu. “Ne-am hotarat sa facem cununia religioasa in toamna. Nu am hotarat data, o sa fie o chestie foarte intima”, a marturisit