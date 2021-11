Regina Elisabeta a II-a are probleme de sanatate. Medicii au sfatuit-o sa isi anuleze toate aparitiile pentru urmatoarele saptamani

Anuntul a fost facut de Palatul Buckingham vineri seara, la o saptamana dupa ce regina a fost externata. Regina a fost internata timp de o noapte in spital, pentru “investigatii preliminare”, dupa ce nu s-a simtit bine. Timp de 10 zil, dupa externare, regina a stat la Castelul Windsor, unde s-a odihnit, anuland o calatorie in Irlanda de Nord.”Medicii Majestatii Sale au sfatuit ca ea sa continue sa se odihneasca pentru cel putin urmatoarele doua saptamani. Cadrele medicale sunt de parere ca Majestatea Sa poate continua sa realizeze sarcini usoare, in special de la birou, in acest timp, inclusiv unele audiente virtuale, dar sa nu efectueze nicio vizita oficiala”, se arata in anuntul oficial, potrivit realitatea.net.Potrivit anuntului, regina se simte bine, iar sfatul medicilor este doar o masura de precautie.Cu doar o zi inainte de anunt, joi 28 octombrie, regina i-a oferit virtual poetului englez David Constantine, care a fost la Palatul Buckingham, Medalia de Aur a Reginei pentru Poezie.