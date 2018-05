Regina Elisabeta nu crede in viitorul mariajului Printului Harry cu actrita Meghan Markle. Considera ca va fi un dezastru

Regina Elisabeta este revoltata ca Meghan a jucat in scene sexy si ca a mai casatorita.”Îi este frică că aceasta va stârni scandal şi-i va frânge inima lui Harry, care refuză să semneze un contract prenupţial pentru a-şi proteja averea de 40 de milioane de dolari“, arată o sursă citată de revista Globe.„Din păcate, regina n-o place deloc pe Meghan. Nu este genul de mireasă aristocrată pe care și-o dorea pentru Harry. Este îngrozită de faptul că este vorba despre o actriţă care a jucat în scene sexy, bașca divorţată, metisă și americancă. Îi este frică că aceasta va stârni scandal și-i va frânge inima lui Harry, care refuză să semneze un contract prenupţial pentru a-și proteja averea de 40 de milioane de dolari“, arată o sursă citată de revista Globe.În 2011, o numea pe mireasa lui Will „iubita noastră și fidela Catherine Elizabeth Middleton“. În cazul alesei lui Harry, regina nu s-a simţit datoare să-i însoţească numele de vreun apelativ.„Îmi declar consimţământul la un contract de căsătorie între preaiubitul meu nepot Prinţul Henry Charles Albert David de Wales şi Rachel Meghan Markle“, spunea aceasta în martie.