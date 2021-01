Rica Raducanu, internat dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19

Fostul sportiv a mărturisit că soția sa este în stare mai gravă decât el, având nevoie de oxigen. Acesta a intrat în direct îm emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre experiența neplăcută prin care trece."Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta mea e mai rau. Nu stiu de unde a aparut boala, ea a fost mai de mult bolnava, si mi am facut si eu testul si m-au gasit si pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de venieri la spital, iar eu am facut testul vineri.Eram acasa, dar pana la urma amandoi am fost internati. Sotia e mai rau, a avut frisoane, eu nu am avut probleme, nu tusesc. Ea are nevoie de oxigen. Cine vrea sa fie asa ceva, le transmit sanătate la toti, să trecem cu bine prin perioada urata. Poate trece mai usor beleaua asta, sa ne refacem viata. Abia astept sa facem un spriț. Am niste oameni care muncesc, saracii, zici ca sunt cosmonauti (n.red. echipa medicală)”, a spus Rică Răducanu, de pe patul de spital, într-un interviu pentru Cătălin Măruță, notează Playtech