Richard Gere s-a casatorit a treia oara. Foarte tinerica noua lui sotie

Prima intalnire a cuplului Richard Gere si Alejandra Silva a avut loc in urma cu 3 ani in Italia. Alejandra Silva a fost casatorita, la randul sau, cu Govind Friedland, cu care are un fiu de cinci ani, Albert. Despre cea care i-a devenit sotie, Richard Gere marturisea ca si-au gasit linistea unul in brațele celuilalt:„Am gasit viața linistita si fericita pe care am cautat-o intotdeauna”, declara Richard Gere.