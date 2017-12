Richard Gere se insoara. El are 68, ea 34

Pe inelarul iubitei sale, Alejandra Silva, un PR devenit activist, care are jumatate din varsta actorului - 34 de ani, exista deja o bijuterie vintage, din aur alb sau platina, cu diamante. Cel mai probabil este vorba despre un inel de logodna, scrie presa britanica.Logodna si apropiata nunta ar fi pasii firesti in cazul celor doi, mai ales ca actorul a confirmat relatia cu Alejandra inca din vara lui 2015. Se crede ca la momentul cand actorul a anuntat ca are o relatie cu PR-ul cei doi erau deja impreuna de cel putin un an. Richard Gere a mai fost casatorit cu Cindy Crawford, in perioada 1991 – 1995, si cu Carey Lowell (2002 – 2016).