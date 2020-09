Robert Pattinson a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus

Warner Bros., studioul american care produce filmul, a precizat ca ”un membru al productiei The Batman a fost testat pozitiv la Covid-19 si se afla in izolare in conformitate cu protocoalele stabilite”, fara a da un nume. ”Filmarile sunt temporar suspendate”, a adaugat Warner Bros.Vanity Fair si Hollywood Reporter au citat surse anonime care spun ca persoana testata pozitiv este Pattinson, actorul care il interpreteaza pe Bruce Wayne (Batman).Robert Pattinson a devenit celebru dupa interpretarea rolului lui Edward Cullen, din seria "Twilight", adaptata dupa romanele lui Stephanie Meyer. El a atras atentia cinefililor si datorita aparitiei sale in seria "Harry Potter si Pocalul de Foc" din 2005, unde l-a interpretat pe Cedric Diggory, al doilea campion la Hogwarts al Turneului Triwizard.