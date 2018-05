Romania nu s-a calificat in finala Eurovision 2018

Republica Moldova in schimb s-a calificat in finala cu trupa DoReDoS, cu melodia My Lucky Day. Ţările care s-au calificat în finală, joi, au fost: Serbia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia şi Olanda.Lista finaliştilor după etapa de joi seară a concursului a fost decisă de fanii din cele 18 ţări repartizate în cea de-a doua semifinală şi cei din Itala, Franţa şi Germania (în proporţie de 50%) şi de juriile de specialitate din 20 de ţări (în proporţie de 50%).După prima semifinală Eurovision 2018, s-au calificat: Austria (Cesár Sampson, „ Nobody But You”), Estonia (Elina Nechayeva, „La Forza”), Cipru (Eleni Foureira, „Fuego”), Lituania (Ieva Zasimauskaitė, „When We're Old”), Israel (Netta, „Toy”), Cehia (Mikolas Josef, „Lie To Me”), Bulgaria (Equinox, „Bones”), Albania (Eugent Bushpepa, „Mall”), Finlanda (Saara Aalto, „Monsters”) şi Irlanda (Ryan O'Shaughnessy, „Together”). Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate, alături de ţara gazdă, Portugalia, direct în finală.Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, 12 mai, începând cu ora 22.00.