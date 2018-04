Romanita Iovan, in costum de baie la 53 de ani: "Ma simt ca la 20 de ani"

Cand acesta s-a stins, cei doi nu mai erau impreuna. Divortasera de ceva vreme, iar Romanita isi facuse deja o alta familie, alaturi de un tanar avocat. Acesta a ajutat-o sa treaca peste toata suferinta, iar acum Romanita Iovan poate spune ca este din nou fericita.De curand, Romanita a publicat o fotografie in care apare in costum de baie. Pluteste relaxata in apa unei piscine si isi etaleaza silueta perfecta. In ciuda faptului ca a ajuns la 53 de ani, aceasta spune ca se simte ca la 20. Are si de ce.“Mă simt ca la 20 de ani, cu ceva griji și ceva bani! Ha! Ha! Ha!”, i-a scris Romanița Iovan unei prietene care a complimentat-o. Romaniţa arată aşa pentru că face zilnic sport, dar şi pentru că mănâncă foarte sănătos. A renunţat la dulciuri, la carne şi la prăjeli. Romanita Iovan are o relatie solida cu avocatul Ionut Gogan, desi nu isi doresc sa se casatoreasca. Este cu 12 ani mai tanar decat ea, dar asta nu ii impiedica sa fie fericiti de multi ani. Fiul Romanitei, Albert, are 11 ani.