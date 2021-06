Rona Hartner a slabit 6 kilograme in 10 zile. Ce dieta a tinut

Nu a tinut o dieta foarte stricta, insa a fost mult mai atenta la alimentatia ei, dar si la hidratare, care este foarte importanta in procesul de slabire.“Am început o cură de slăbire cu ceai și îmi priește de minune, plus că beau foarte multă apă, ceea ce mă ajută să îmi hidratez corpul. În zece zile am reușit să slăbesc șase kilograme. După ce am scăpat de kilogramele acestea mă simt altfel, mult mai ușoară și mai bine. M-am panicat puțin, nu credeam că voi mai slăbi așa ușor la vârsta mea, însă iată minunea. Chiar vreau să le spun doamnelor că la orice vârstă se slăbește, nu există limită”, a mărturisit ea, pentru impact.ro.Rona a dezvaluit, pentru aceeasi sursa, si care a fost regimul pe care l-a tinut pentru a slabi rapid.“Mănânc normal, nu fac rabat de la ceva anume. Mănânc dimineața migdale, cu avocado, cu ou. La prânz îmi gătește mama, pentru că a venit la mine și îmi face ciorbe”.”Pe lângă asta, nu mănânc nimic între mese, beau doar apă și cam atât. Mai scap și o carne, și o rață, când mai merg undeva pentru că sunt pofticioasă, asta este, dar nu în exces. De multe ori și necazurile îl îngrașă pe om. Eu, trecând printr-un divorț, așa mi s-a întâmplat”, a adăugat ea.