Rona Hartner, decizie radicala. Ce vrea sa faca chiar daca lupta cu cancerul

Rona vrea sa invinga cancerul si a inceput un tratament cu citostatice, care a avut insa reactii adverse. Artista a marturisit recent ca este optimista si ca in cateva lun vrea sa ajunga in fata ofițerului Stării Civile.Artista și iubitul ei vor face cununia civilă în România, iar ceremonia religioasă, în Franța, pe o plajă pe Coasta de Azur.“Păi fac nunta fără să vin în România?! Nu se poate. Ies din tratament şi facem cununia civilă în octombrie. În trei luni depunem dosarul şi facem cununia civilă în octombrie şi o mare petrecere în România, cu toată familia. Iar pentru cununia religioasă trebuie mai multă pregătire, cam şase luni.Cununia religioasă o facem după. Cununia religioasă o să o facem pe Coasta de Azur şi vrem pe plaja pe care m-a cerut de nevastă să facem petrecerea”, a declarat Rona Hartner într-o emisiune TV.

