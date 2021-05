Rona Hartner, generoasa cu fostul sot: El a plecat cu tot ce vrut de la mine

Cei doi vor divorta pe 20 mai la notar, iar Rona a marturisit ca a fost foarte generoasa cu fostul sau sot in ceea ce priveste partajul.La partaj, Rona Hartner a rămas în casa pe care o deține pe Coasta de Azur, iar Herve i-a făcut o listă cu bunurile pe care și le dorește.“Joi semnăm actele. Am vrut să divorțăm amiabil. Am făcut un partaj corect. El a plecat cu tot ce vrut de la mine. I-am zis tot ce vrea să ia. Mi-a făcut o listă și i-am dat tot ce vrut. Nu a ieșit deloc ceva oribil. Din fericire, a fost foarte corect. Și cu conturile ne-am aranjat. De aia ne-au trebuit două luni până să anunțam divorțul, ca să aranjăm totul. Cunoști un cuplu după cum divorțează. Iubirea asta imposibilă dintre noi poate în timp se va transforma în altceva. Herve nu m-a trădat, nu am avut o viață sinistră cu el”, a declarat Rona Hartner în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.