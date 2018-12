Rona Hartner se marita anul viitor. Cum arata logodnicul sau

Cei doi au stabilit deja toate detaliile nuntii. Rona Hartner l-a cunoscut pe logodnicul sau in luna aprilie si a marturisit ca nu a facut dragoste cu acesta pana acum. Ea isi doreste sa i se daruiasca ca in vremurile vechi in noaptea nuntii.Herve e baterist de jazz, profesor de jazz, dj de muzică bisericească, religioasă, face gospel electro."Ne iubim foarte tare. Din ce în ce mai tare. E un foc de artificii care nu se mai termină", a explicat Rona.Rona Hartner şi francezul Herve nu şi-au consumat iubirea."Noi nu trăim o relaţie. Suntem caşti, puri până la nuntă. E important să ne cunoaştem, restul va veni de la sine. Ne cunoaştem din aprilie şi ne căsătorim la anul, în aprilie. Am vrea să facem nunta pe Coasta de Azur, pe o peninsulă pe care m-a dus", a mai declarat actriţa Rona Hartner.Rona ar vrea să adopte un copil. "El are un copil din prima căsătorie. Eu am o fetiţă. Mi-aş dori mult să adoptăm, în Franţa nu e o problemă. Dacă o să facem un copil după căsătorie, foarte bine. Dacă nu, aş vrea să adoptăm. E complicat să adopţi ca mamă singură", a mai spus Rona Hartner.