Roxana Dobre a spus adevarul despre despartirea de Florin Salam. Iata motivul pentru care bruneta a plecat de acasa

„Am avut o ieșire din comun mai neobișnuiă. Este adevărat că am plecat de acasă, dar doar ne-am ciondănit puțin și ca orice femeie supărată am plecat. Nu am făcut asta pentru un alt bărbat. Doar soțul meu și mama mea mă cunosc cel mai bine. Când vii cu speculații la adresa unei persoane trebuie să vii cu dovadă. Dacă aș avea o aventură, soțul meu ar fi aflat primul. Dar el știe pe cine are lângă el, știe cu cine a făcut doi copii și nu are nici cea mai mică legătură.În noaptea respectivă soțul meu a venit foarte revoltat că nu știu ce aș fi spus eu unuia dintre membrii familiei. Eu, foarte revoltată, pentru că nu era adevărat, am râs ironic și i-am spus că cum poate să spună așa ceva. El a spus că nu i se pare normal. Și eu am zis apoi că îmi iau copiii și plec, eram foarte nervoasă.Nu suport să vină cineva cu minciuni la adresa lui. Totul a pornit de la faptul că cineva a intrat încălțat în casă și eu am spus că sunt copiii care mai merg pe jos și să se descalțe. Nu mi se pare deplasat că am spus asta. E problema lor. Femeie, ești nebună, cum să pleci, mi-a spus soțul meu”, a mai spus Roxana Dobre.