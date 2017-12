Roxana Dobre, prima declaratie despre despartirea de Florin Salam

Roxana nu a confirmat, dar nici nu infirmat faptul ca a plecat de acasa si a spus doar ca "lumea se mai cearta"/“Este cea mai mare mizerie și sunt scârbită de ceea ce mi se întâmplă. Eu și soțul meu suntem împreună, suntem fericiți! Nu ne-am despărțit! Ba din contra, eu și soțul meu am primit o veste minunată! Eu cu bărbatul despre care s-a scris că aș fi fugit nu mai am legătură de ani de zile. Și nici nu o să mai am vreodată!Cu el am fost înainte să îl cunosc pe Florin și vă dau cuvântul de onoare că nu mai știu nimic de el de ani de zile și nici nu mai vreau să știu vreodată. Sunt o femeie măritată, am copii frumoși și o familie fericită! În viață mea nu mi-aș înșela bărbatul pentru că mă respect pe mine!”, a declarat Roxana Dobre pentru wowbiz.ro.