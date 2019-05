Roxana Ionescu a dezvaluit sexul bebelusului

Ea a tinut sarcina secreta, insa acum a vorbit pentru prima oara despre aceasta bucurie. Ea a dezvaluit ca va aduce pe lume un baietel si ca aceasta sarcina a venit pe neasteptate. ‘Brusc! Brusc am primit-o. Am aflat de ceva vreme.E foarte dubios să-ți relatez acum fix momentul ăla cum am aflat, dar a fost foarte emoționant. Din păcate, eram singură acasă și a trebuit să țin secret o săptămână, până s-a întors Tinu’, a spus aceasta.Roxana Ionescu a detaliat şi momentul în care i-a spus partenerului de viaţă că va deveni tătic.‘Frumos! Frumos rău. L-am surprins pentru că, așa cum m-a luat pe mine prin surprindere această veste, așa l-a luat și pe el, dar e un sentiment foarte plăcut. Ne-am bucurat la maximum în momentul în care am aflat și s-a schimbat tot. Ne doream foarte mult un bebe, dar niciodată nu am zis: «Gata, acum ne apucăm de…». A venit când a dorit el și, credeți-mă, este fix așa cum se spune: «Vine când vrea Dumnezeu!»’, a declarat vedeta pentru Cancan.ro