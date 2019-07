Roxana Ionescu a pierdut sarcina la 6 luni

In aprilie, Roxana Ionescu si iubitul sau Tinu anuntau cu mare bucurie ca vor deveni parinti pentru prima oara. Din pacate insa sarcina s-a oprit din evolutie. Iubitul vedetei a facut anuntul:„Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe, pentru că n-a mai putut să crească. Din păcat,e am înțeles că se întâmplă des. Din fericire, am înțeles că nu este o chestiune genetică. Se numește insuficiență placentară și asta însemană că fătul nu se poate hrăni suficient. Partea bună este că nu este nimic tragic și că Roxana este bine și că în câteva luni putem încerca din nou. Nu este o chestie repetitivă. Din punctul ăsta mergem înainte. Nu dorim compasiune, nu dorim păreri de rău. Vă mulțumim pentru gândurile bune și energia voastră pozitivă”, – a spus Tinu Vidaicu. Roxana Ionescu a pierdut sarcina în luna a șasea, ultima fotografie cu burtica publicând-o chiar la începutul acestei luni.De dragul lui Tinu Vidaicu, vedeta a renunțat la televiziune după 15 ani și s-a stabilit în Timișoara, iar în luna aprilie, Roxana Ionescu a fost cerută în căsătorie, sărbătorind momentul cu o petrecere.„Este cel mai frumos lucru după ce am aflat vestea de bebe. Cumva, anul ăsta a început în forţă şi o să se termine la fel pentru că în octombrie este data în care vom face cunoştinţă cu bebe. După care, la anul vor fi toate cele, nunta… Nu fac nunta anul acesta”, – spunea cu mult entuziasm Roxana Ionescu în primul său interviu în care a vorbit despre sarcină.