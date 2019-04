Roxana Ionescu este insarcinata

Vestea a fost data apropiatilor in cadrul unei petreceri pe care au organizat-o weekendul trecut la Timisoara. Roxana a avut un trecut amoros dificil, cu multe greutati, insa ghinioanele par sa se fi sfarsit pentru focoasa blondina, care urmeaza sa-si intemeieze o familie.In urma cu ceva timp a trecut printr-un divort dureros care a marcat-o profund, insa rana pare se fi inchis odata cu aparitia lui Tinu in viata ei. In plus, faptul ca vor deveni parinti in doar cateva luni le-a consolidat si mai mult relatia.