Roxana Marinescu, prima vedeta diagnosticata cu COVID-19: "Am zis ca mor, eram rece ca un cadavru"

Fosta vedetă Playboy a povestit, cu lux de amănunte, prin ce a trecut până a ajuns la spital, unde a fost testată pentru coronavirus."Sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg gravitatea situației și foarte mulți care încă susțin că este un circ mediatic. Mulți mă întreabă dacă este o glumă. Ei nu cred că eu am așa ceva și nu cred, mai ales, că te poate lovi chiar pe tine. Eu nu credeam că voi lua așa ceva niciodată. Am călătorit în perioada 16-20 martie în Grecia, cu soțul și cel mic. În momentul în care ne-am întors am stat destul de izolați. Am ieșit doar pentru strictul necesar, la cumpărături. Dar, era totul steril la noi în casă, având în vedere că soțul meu este medic. Nu s-a pus problema de așa ceva. Pe 3 aprilie am început să simt o stare de oboseală acută, după care am avut un atac de panică în timp ce făceam sport. Am stat așa câteva zile, crezând că o să îmi treacă, iar pe data de 5 am chemat ambulanța. Mi-a fost frică de un atac de cord.Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va ajunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital.La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testate pentru că am călătorit. După ce m-au adus acasă, a doua zi am sunat să aflăm rezultatul. M-au sunat ei pe data de 7 și m-au anunțat că testul a ieșit pozitiv. Am simțit că înnebunesc.Eram ferm convinsă că nu mi se poate întâmpla mie. Dar, în momentul în care ajungi aici vezi că situația stă diferit. Începi să vezi cu alți ochi totul, înțelegi gravitatea situației, realizezi că unele lucruri nu le-ai făcut tocmai corect”, a povestit Roxana Marinescu.”, a povestit Roxana Marinescu în direct pe pagina de Facebook a Oanei Turcu.