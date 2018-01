Roxana Vancea: "Mircea Badea este angajatul meu"

Realizatorul TV si-a facut un obicei din a comenta public activitatea pe care Roxana Vancea o are pe retelele de socializare.”Da, e adevarat! Mircea Badea este angajatul meu. Pentru ca am tot fost intrebata de ce vorbeste Mircea despre mine foooarte des in emisiunile lui si de ce imi analizeaza contul de Instagram mereu in emisiunile lui, acesta este raspunsul: e PR-ul meu personal. I-am intins o mana, pentru ca vazusem cum se plafonase, vorbind de ataţia ani doar pentru consumatorii de tigai si friteuze la promoţie. incepuse sa vorbeasca fix ca aia de la TeleShopping, ceea ce era foarte naspa pentru un om cu atata talent. E batran, ce-i drept, dar nu intr-atat de batran incat sa se cramponeze pe nisa asta. De cate ori aveţi posibilitatea sa faceţi o fapta buna, nu staţi pe ganduri! Orice om aflat in dificultate merita o sansa!”, a scris Roxana Vancea pe pagina personala de Facebook.