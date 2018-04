S-a aflat. Adevarul despre boala Ionelei Prodan

Anamaria Prodan si Anca, cele doua fiice ale artistei, au cerut discretie din partea personalului medical in ceea ce priveste starea de sanatate a mamei lor. Din pricina acestei discretii, in presa au aparut tot mai multe zvonuri, iar cadre medicale ar fi marturisit, sub protectia anonimatului, ca Ionela Prodan ar fi fost in coma hepatica in urma cu cateva zile si tinuta in viata de aparate.Satula de speculatii, Anca, fiica cea mare a artistei a vorbit pentru prima oara public despre problemele de sanatate ale Ionelei Prodan.“Situaţia este una specială, am aflat de la Anca. Anca împreună cu Ana sunt acolo 24 de ore din 24. Nepoţii sunt tot timpul acolo fără nicio problemă. Doamna Prodan nu este dependentă de niciun aparat. Infecţia a doborât-o din nou, este la pat. Anca este foarte serioasă şi mi-a spus că este lucidă tot timpul, înţelege tot, vorbeşte puţin mai greu, dar este pe antibiotice, situaţia evoluează. Nepoţii vin zilnic, nu este singură. Doamna Ionela Prodan nu a fost niciodată conectată la aparate. Nu se pune problema de aparate. Este adevărat că fetele au spus că tot ce s-a putut face omeneşte ca situaţia ei să fie mai bună s-a făcut. Ionela Prodan este în continuare în spital, infecţia la inimă este păcătoasă, sunt ceva probleme, dar nu este conectată la aparate, este lucidă, comunică, vorbeşte” – a transmis Cristi Brancu la Antena Stars.