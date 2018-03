S-a aflat. Care este cauza mortii lui Andrei Gheorghe

Primele date arata ca decesul a survenit in urma unui stop cardio-respirator, survenit in urma cu 12 ore, arată surse judiciare. Omul de radio a fost gasit fara suflare in baia vilei sale, de catre ingrijitor.Acesta a anuntat serviciul 112 in jurul orei 22.15, dar si familia care a ajuns la fata locului. Potrivit primelor cercetari, nu exista urme de fortare in locuinta si nu sunt urme de violenta pe trupul neinsufletit al lui Andrei Gheorghe.