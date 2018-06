S-a aflat! Motivul pentru care Bianca si Victor Slav s-au despartit

Cei doi au decis de comun acord sa se desparta si fiecare sa isi vada de viata lui. Bianca si Victor s-au despartit de mai multe ori de-a lungul celor 6 ani pe care i-au petrecut impreuna. Ba chiar s-au casatorit si au divortat la scurt timp dupa nunta. In ultimii ani insa pareau ca au gasit reteta perfecta a fericirii.Din pacate insa, reintoarcerea lor in televiziune a dus la o racire a relatiei.„Bianca și Victor s-au despărțit și nu mai locuiesc împreună de mai mult timp. Stau în apartamente separate, iar de șase luni nu mai funcționează pe același fus orar! El termină la 3.00 noaptea (n.r. prezintă emisiunea “Wowbiz”, la Kanal D) și doarme pana la 11.00 a doua zi, iar ea la ora 10.30 iese din casă. Bianca nu are doar emisiunea «Te vreau lângă mine», ca sa zici ca după ce iese din emisie se văd la masă, ea are și atelierul de croitorie, și cinci contracte de imagine, așa că ajungeau să nu se mai vadă aproape deloc, iar comunicarea să fie din ce în ce mai proastă. Ea zicea ceva, el înțelegea altceva. Despărțirea nu e nici o drama din punctul ei de vedere, au un copil împreună, este adevărat, dar nu este primul cuplu care se desparte. Amândoi sunt tineri, frumoși, cunoscuți și ar putea oricând să înceapă o altă relație, în care să fie fericiți”, au povestit, pentru Click!, surse bine informate din anturajul blondinei de la Kanal D.