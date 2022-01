S-a aflat pe ce salariu urias a plecat Dan Negru la Kanal D. Cati bani va incasa lunar prezentatorul TV

Regele audientelor a inceput negocierile cu Kanal D inca de la inceputul lunii decembrie 2021, iar in urma cu cateva zile au finalizat contractul. Dan Negru a plecat la Kanal D pentru un salariu urias, la care romanii de rand doar viseaza. Potrivit cancan.ro, Negru va incasa lunar nu mai putin de 25.000 de euro pe luna. Pe langa acesti bani va beneficia si de ședințe la SPA, abonament la clinică medicală și mașină personală.Dan Negru a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, după ce presa a alocat mult spațiu plecării lui de la Antenă către Kanal D.”Nu merit nimic din cuvintele frumoase scrise în sutele de articole din zilele astea. Nimic!!! E meritul formatelor și al echipelor! Dar cel mai mult m-a emoționat concurența. Între Antena și Kanal D, România TV a avut aseară un episod prin care mi-a mulțumit pentru anii mulți de televiziune. Nu sunt obișnuit cu normalitatea asta. Sau nu în timpul vieții. De vreo trei ori m-am pipăit să văd dacă n-am murit. În lumea mare a televizunii, asta e normalitatea.Mi-l amintesc pe Berlusconi mulțumindu-i public lui Paolo Bonolis, prezentator italian, atunci când acesta a plecat de la Mediaset la RAI. Noi, televiziunea de aici, am pierdut mulți oameni cărora n-am apucat să le spunem că-i prețuim cât trăiau… Cristina Țopescu, Andrei Gheorghe, Mile Cărpenișan, Tavi Iordăchescu… Am vorbit ieri la telefon cu Horia Moculescu.Tocmai ieșise din spital și avea vocea stinsă… 84 de ani. I-am promis că mâine ne întâlnim și vineri filmăm pentru «Legendele». A fost o vreme șeful divertismentului în TVR. A fost si șeful meu. Povara recunoștintei e mai de preț decât povara urii!”, a fost mesajul emoționant al lui Dan Negru.