S-a spus ca o uraste pe Meghan, dar se pare ca regina Elisabeta o iubeste mai mult decat pe Kate. Ce i-a permis acesteia, dar i-a interzis Ducesei de Cambridge

Mai mult, regina Elisabeta i-a permis lui Meghan ceva ce lui Kate i-a fost total interzis. Ducesa de Sussex a primit permisiunea Reginei Elisabeta de a calatori cu trenul regal.Meghan Markle, Ducesa de Sussex, va merge cu trenul regal in vizita oficiala pe care o va intreprinde alaturi de suverna saptamana viitoare. Singurii care au acest drept sunt membrii seniori ai familiei regale: Regina, Printul Philip, Printul Charles si Ducesa de Cornwall.Printul Harry, sotul lui Meghan si William si Kate Middleton nu au mers niciodata cu acest tren, scrie dailymail.co.uk. Regina Elisabeta si Ducesa de Sussex vor pleca intr-o vizita oficiala in Cheshire saptamana viitoare si, potrivit sursei citate, cele doua vor calatori cu trenul regal. In 2017 cei patru membri ai familiei regale au facut 14 calatorii cu trenul regal. Acestea au costat in total 900.000 de lire din banii contribuabilor.Palatul Buckingham a recunoscut ca este costisitor, insa Reginei Elisabeta i se pare mai confortabil sa foloseasca acest mijloc de transport pe distante mari.