S-au decis. Unde isi vor petrece printul Harry si Meghan Markle luna de miere! Este un loc superb

Cei doi au ales o locatie superba. Este vorba despre Parcul Natural Jasper, considerat un paradis canadian. Ducele si ducesa de Sussex isi vor petrece astfel un sejur de vis in Alberta, Canada.Acestia vor avea la dispozitie o cabana regala, de 557 de metri patrati. Inca nu se cunoaste data la care vor ajunge in cel mai mare parc national canadian, insa pregatirile sunt in toi. Fortele de securitate britanice, dar si canadiene, vor fi prezente in zona pentru a-i pazi pe cei doi indragostiti.