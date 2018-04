Salman Khan a fost eliberat pe cautiune. Ce suma a platit ca sa scape de inchisoare

Iubitul Iuliei Vantur a fost condamnat la inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat pentru braconaj. In anul 1998 el a omorat doua antilope dintr-o rasa rara.Pentru a scapa de pedeapsa, Salman Khan a platit 50 de mii de rupii, adica aproximativ 3.000 de lei in bani romanesti. Salman Khan nu are pentru prima data probleme cu legea. In urma cu cativa ani, actorul a ucis mai multe animale protejate de lege si a fugit de la fata locului.In 2015, Salman Khan a lovit un om al strazii si a fugit de la locul faptei.