Salman Khan, condamnat la inchisoare. Iulia Vantur si iubitul ei sunt devastati

Iubitul Iuliei Vantur a omorat doua animale in satul Rahasthan. Este vorba despre niște antilope rare, care sunt protejate de lege.Incidentul s-a produs in timp ce actorul filma pentru o pelicula. In acest caz au mai fost implicati alti patru actori, insa instanta a decis achitarea lor. Doar Salman Khan a fost gasit vinovat si risca intre 1 si 6 ani de inchisoare.Iubitul Iuliei Vântur are dreptul de a ataca sentința după prina instanță, în apel, scrie cancan.ro.