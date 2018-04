Scandal: De ce a fost externata Kate Middleton la doar 6 ore dupa nastere. Un medic lamureste totul

Faptul ca Ducesa a fost externata atat de repede a creat controverse. Un medic din Marea Britanie a lamurit insa aceasta situatie, mentionand ca durata petrecuta de fiecare mama in spital dupa o nastere sanatoasa difera de la femeie la femeie.”Daca femeie are asigurata acasa sustinerea de care are nevoie, daca beneficiaza de un plan corect postnatal, atunci poate parasi spitalul fara probleme la 5-6 ore dupa nastere”, a declarat Louise Silverton, pentru Daily Mail.Ducesa de Cambridge a intrat in travaliu, luni dimineata, la ora 6! Sotia Printului William a fost adusa la spital cu masina, iar in jurul orei 11.00 a nascut un baietel de 3,8 kilograme. Este cel mai greu dintre copiii de viță regală născuți în ultima sută de ani.Micutul a venit pe lume cu aceeasi medici care au asistat la nasterea celor doi copii ai cuplului regal, Printul George si Printesa Charlotte. Anuntul a fost facut public pe pagina de Twitter a Palatului Kensington.”Alteta sa regala, ducesa de Cambrigde, a adus pe lume un baiat. Ducele de Cambridge a fost prezent la nastere. Atat alteta sa regala, cat si copilul, sunt bine”, au scris reprezentantii Casei Regale a Marii Britanii.