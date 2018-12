Scandal la "Vocea Romaniei" dupa ce Bogdan Ioan a fost declarat castigator

Imediat insa dupa ce a fost declarat castigator, internautii au creat un scandal urias pe retelele de socializare declarand ca acesta nu merita sa castige si ca Dora Gaitanovici a fost mult mai buna.Prestatia lui Bogdan a fost una buna, insa internautii spun ca nu are o voce la fel de buna ca Dora si ca el este doar un bun imitator al lui Michael Jackson.„Nu merita categoric! A fost cel mai slab dintre finalişti ! Dora e cea mai talentată şi sigur va avea un viitor strălucit! Ea este Vocea României 2018! Felicitări!“, „O glumă proastă! Băiatul ăsta era pentru locul 4“, „Marea măsluială a României! Nu merita!“, „După «Românii au talent» a venit şi vremea «Vocii României» să ne arate că nu contează munca, voinţa, talentul, ci contează doar ratingul proteveului. Regulile trebuiesc schimbate, să câştige cine ştie muzică, nu imitatori, fie ei şi de MJ. Fetele au cântat superb, au arătat că pot cânta orice. Păcat, dezamăgire totală“, „Schimbăm numele emisiunii în «Măsluiala României». Nu poţi câştiga falsând.... N-ai cum!“, „O dezamăgire, e doar un imitator!“, au fost câteva dintre comentariile dure, potrivit adevărul.ro.Într-un interviu acordat pentru adevărul.ro , Bogdan a mărturisit că a fost afectat de comentariile răutăcioase, dar acesta este timbrul lui și nu încearcă să imite pe nimeni.„Acesta este timbrul meu vocal. Nu încerc să imit sau să mă folosesc de vocea lui Michael Jackson. În această emisiune am fost scos de mai multe ori din zona mea de confort, tocmai pentru a le arăta oamenilor că nu cânt doar Michael Jackson, ci că pot aborda şi alte stiluri muzicale. Am văzut şi anumite critici şi este normal să fie păreri împărţite, dar nu e normal să jigneşti pe cineva. Sunt un om simplu care s-a înscris la un concurs şi nu am avut vreo intenţie să fac rău cuiva. Când am citit anumite comentarii răutăcioase, am avut un mic moment de dezamăgire, dar încerc să citesc doar mesajele pozitive pe care le primesc pe paginile mele de socializare“.