Scandal urias. Cine ii ia locul lui Cristi Minculescu in trupa Iris

Contrariat de ce a facut colegul sau, Cristi Minculescu a decis sa renunte. L-a dat in judecata pe Nelu Dumitrescu pentru inscrierea in nume personal a marcii, iar pana cand Justitia va da verdictul, Cristi Minculescu canta sub titulara “Iris 4Ever”.Scandalul tinde sa ia proportii si mai mari dupa ce Nelu Dumitrescu a anuntat ca va organiza un concert aniversar cu ocazia implinirii a 40 de ani. Invitat special va fi Dan Bittman, care in trecut a mai fost solistul trupei, de unde a aparut si zvonul ca acesta il va inlocui pe Cristi Minculescu.