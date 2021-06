Scandal urias intre Bianca Dragusanu si Claudia Patrascanu: "Este Penta Oxid de Clei"

Cele doua au ajuns la cutite si au ajuns sa isi arunce vorbe grele in public. Claudia Patrascanu este foarte suparata pe Bianca si spune ca este un real pericol pentru copiii ei.„Nu doresc să dezvolt subiectul despre această femeie, dar vreau să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu are ce căuta în viața ei, în preajmă copiilor mei vreodată, deoarece este un pericol public pentru toți copiii minori. Nu mă interesează părerea ei despre mine, ea este Penta Oxid de Clei (nu se lipește nimic de ea)', a declarat Claudia Pătrășcanu despre Bianca Drăgușanu la Antena Stars.Dupa aceste declaratii, Bianca nu s-a lasat mai prejos si i-a transmis Claudiei ca are nevoie de psihiatru, iar dacă are nevoie de bani pentru asta se oferă ea să îi plătească terapie pentru a depăși depresia.„Este deprimată, îmi este milă de ea. Ca să îi treacă deprimarea îi fac cadou toate florile pe care le-am primit de ziua mea şi de 1 martie. Să o ajute să iasă din depresie. Îi mulţumesc că s-a autodescris. Prin cuvintele pe care le-a folosit se caracterizează pe ea. A zis totul despre ea, nu despre mine. Cifra mea de afaceri de anul trecut este de 300 de mii de euro. Din contracte de imagine și business. Şi asta chiar dacă a fost pandemie', a replicat acid Bianca Drăgușanu pentru spynews.ro.