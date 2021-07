Scandal urias intre Oana Roman si Teo Trandafir. De la ce a pornit conflictul

Se pare insa ca Oana nu este in conflict doar cu Vica. Tensiuni exista si intre ea si Teo Trandafir, după ce Oana Roman ar fi acuzat-o pe realizatoarea TV că i-a furat postul de televiziune în perioada în care a fost însărcinată.Oana Roman nu o mai are la suflet pe Teo Trandafir dupa ce aceasta din urma a comentat o imagine in care Oana aparea într-o pereche de pantaloni și un sutien, lăsându-și la vedere burta de gravidă. La acel moment, Oana Roman nu s-a mai putut abține și a umilit-o complet pe Teo cu toate armele pe care le-a avut. Pe lângă faptul că a pus-o la zid pe prezentatoarea de la Kanal D pentru că nu a fost însărcinată, vedeta se mai și lăuda că are un ”bărbat tânăr, frumos”, care o iubește necondiționat.”E adevărat: ai fost măritată prea putin si prea târziu, nu? Eu am bărbat tânăr și frumos și mă și iubește, deși ne e greu că n-am de muncă, pentru că m-au dat afară gravidă fiind, ca să-mi iei tu locul! Nu ai fost gravidă niciodată, cel puțin nu în 9 luni, și deci, n-ai cum să știi cum e. Nu o să știi niciodată cât de fericită eram când am făcut pozele alea. Și cât de puțin mi-a păsat de părerea ta sau a oricui altcuiva. Ești femeie totuși, mama ți-a fost profesoară… și observ că nu prea ai învăța multe de la ea și te-ai cocoțat pe locul meu în emisiunea aia… și nu ți-a ajuns”, mai spunea atunci Oana Roman.