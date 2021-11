Scandal urias la Antena Stars. Doua vedete s-au batut in baie. Una dintre ele a ajuns la spital

A fost scandal monstru vineri dimineata pe platourile de filmare de la Antena Stars. Doua vedete ale trustului s-au luat la bataie in baie, iar una dintre ele a ajuns de urgenta la spital.Conflictul s-a produs intre Simona Hapciuc, fosta Faimoasă de la „Survivor” și Nasrin Ameri, prezentatorea emisiunii „Star Matinal”. Cele doua ar avea o relatie tensionanta de mai mult timp, insa acum au ajuns la bataie. In urma incidentului, Nasrin a ajuns la spital.Conform primelor informatii, Simona Hapciu ar fi atacat-o fara niciun motiv pe Nasrin Ameri dupa ce s-au intalnit in baie.Ambulanța a venit imediat la fața locului, să-i acorde îngrijiri lui Nasrin, care a fost transportată la spital.În urma acestui episod de agresiune asupra colegei sale, Simona Hapciuc ar fi fost concediată de la „Star Matinal”. „Nu mă interesează. Nu-i adevărat, nici măcar că am smotocit-o. Presupun că există camere și se va vedea pe camere. Acolo există camere. Nasrin face tot felul de declarații că se duce la INML. Să se ducă și la zece INML-uri. Nu o să îi dea niciun certificat, pentru că nu are nimic. Când a ieșit din baie, ea nu avea absolut nimic. Îmi asum că sunt oaia neagră și mă doare în cot de ce zice toată lumea”, a declarat Simona Hapciuc, pentru fanatik.ro.