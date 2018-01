Scandalul continua: Calin Geambasu renunta la mostenirea de 1 milion de euro

Desi Petre Geambasu si-ar fi cerut scuze fiului pentru acuzatiile lansate la TV, Calin nu mai vrea sa auda de familie. Ba chiar renunta si la mostenirea sa fabuloasa, in calitate de unic fiu, in valoare de 1 milion de euro.”Tata se supăra foarte tare pe mine, la un moment dat m-a trimis să mănânc pe capacul de la WC. Apoi, m-a lăsat fără ghetuţe, la şcoală, pentru că am întârziat câteva minute la ora de muzică”, povestea Călin, în urmă cu câteva luni, pe contul lui de Facebook. Cei doi s-au certat luni la rând, însă totul a degenerat pe 18 decembrie 2017, când Petre a susţinut, la România TV, că fiul său ar fi bruscat în urmă cu câţiva ani o asistentă medicală. Desi parintele si-ar fi cerut scuze, prin e-mail, solistul este hotarat sa rupa oficial orice legatura ce tine de familia celebra. “Luna viitoare urmează să demarez procedurile de Desfiere şi cererea oficială de Dezmoştenire, pentru a nu mai avea nici o legătură cu aceşti părinţi degeneraţi. Renunţ în mod Deliberat la o avere de aprox. 1.000.000 EURO. (n.r- contravaloarea terenurilor şi a locuinţelor pe care le deţine Petre Geambaşu). Iau în calcul şi schimbarea numelui de familie! De la 18-19 ani, de când m-am lansat în muzică, am fost prezentat numai cu numele mic pe toată perioada emisiunii «Şcoala Vedetelor», vreme de 4-5 ani (aşa eram prezentaţi cu toţii - Nadine, Alice, Mălina, Adrian, Călin şi restul colegilor noştri).