Scandalul dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf ia amploare. Impresara a cerut ordin de restrictie impotriva fostului sau sot, dupa ce acesta ar fi amenintat-o si a injurat-o. Anamaria Prodan a hotarat sa mearga la politie dupa ce Laurentiu Reghecampf ar fi amenintat-o in repetate randuri.Impresara a marturisit ca acesta nu a fost un episod singular si ca fostul ei sot a mai fost agresiv verbal cu ea si in urma cu cateva luni.„Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire. Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări, că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni. Am mai pățit niște amenințări din astea pe care le-am depus la dosar pe vremea când Caciuc îl amenința pe Reghecampf.', a spus ea.